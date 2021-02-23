المالكي والاعرجي يؤكدان ضرورة تعزيز قوة الدولة وفرض سلطة القانون

وقال مكتب المالكي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي لبحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية".

واكد المالكي، وفقاً للبيان، على "ضرورة تعزيز قوة الدولة وفرض سلطة القانون وحفظ الامن والاستقرار في البلاد، داعيا الاجهزة الامنية لحماية البعثات الدبلوماسية وفقا للمواثيق والاعراف الدولية، والعمل على منع الاعتداءات عليها، كونها تضر بسمعة وعلاقات العراق مع دول العالم".



وطالب المالكي، القوى السياسية بإعلان "رفضها لمثل هذه الممارسات والوقوف الى جانب الاجهزة الامنية في حماية هيبة الدولة وامن المواطنين"، محذرا من قيام "جهات لا تريد الاستقرار للعراق بخلط الاوراق من خلال الاعتداء على البعثات الدولية والمطارات".