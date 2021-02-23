انت الان تتابع خبر الكعبي يدعو لإختيار مفوضية حقوق انسان بعيدا عن المحاصصة السياسية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، لإختيار مفوضية حقوق انسان بعيداً عن المحاصصة السياسية بالكامل، فيما شدد على ضرورة التركيز على اختيار اعضاء للمفوضية مُلمين بشكل كامل بمبادئ حقوق الانسان.
وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "اجتماعا موسعا لمناقشة تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (35) لسنة 2008 ،بحضور رؤساء واعضاء اللجان (حقوق الانسان، الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، القانونية، مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني) النيابية، وعدد من الاعضاء والمستشارين في مجلس النواب".
وأشار الكعبي إلى أن "هدف الاجتاع هو التأسيس لقاعدة رصينة تضمن حقوق الفرد العراقي وتليق بإسم العراق الذي سنّ فيه اقدم قانون للبشرية".
وأضاف "آن الآوان لإختيار مفوضية حقوق انسان بعيدا عن المحاصصة السياسية بشكل كامل، موضحا ان القانون المعدل يجب ان يتضمن ذلك ، اضافة الى وضع ضمانات حقيقية لاختيار اعضاء يمثلون جميع اطياف الشعب العراقي ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمعرفة التامة بمبادئ حقوق الانسان".
وشدد على ضرورة "عمل المفوضين الجدد ضمن آليات جديدة، والابتعاد عن فكرة كونها مجرد وظيفة عامة، بل عليه ان يؤمن بإنها مهمة انسانية تعمل وفق اهداف وغايات نبيلة تتعلق بحقوق الافراد، وان تكون مفوضية مستقلة وحيادية وكفؤة وتطبق المعايير الدولية والمنصوص عليها بالقانون، وهذا سنعكس ايجابا على رصانة مهامها على الصعيدين المحلي والدولي".
وأشار الكعبي إلى أن "هدف الاجتاع هو التأسيس لقاعدة رصينة تضمن حقوق الفرد العراقي وتليق بإسم العراق الذي سنّ فيه اقدم قانون للبشرية".
وأضاف "آن الآوان لإختيار مفوضية حقوق انسان بعيدا عن المحاصصة السياسية بشكل كامل، موضحا ان القانون المعدل يجب ان يتضمن ذلك ، اضافة الى وضع ضمانات حقيقية لاختيار اعضاء يمثلون جميع اطياف الشعب العراقي ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمعرفة التامة بمبادئ حقوق الانسان".
وشدد على ضرورة "عمل المفوضين الجدد ضمن آليات جديدة، والابتعاد عن فكرة كونها مجرد وظيفة عامة، بل عليه ان يؤمن بإنها مهمة انسانية تعمل وفق اهداف وغايات نبيلة تتعلق بحقوق الافراد، وان تكون مفوضية مستقلة وحيادية وكفؤة وتطبق المعايير الدولية والمنصوص عليها بالقانون، وهذا سنعكس ايجابا على رصانة مهامها على الصعيدين المحلي والدولي".
وجرى خلال الإجتماع "الاتفاق على جملة نقاط سيتضمنها التعديل الجديد والكفيلة بتسهيل مهمة اختيار الاعضاء الجدد وضمان تمتعهم بما يؤهلهم لأشغال هذه المهمة الانسانية".