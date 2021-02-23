لجنة نيابية تعتبر بيان هيئة الاتصالات بشأن قضية 'اجيلتي' تشويه للحقائق

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، بيان هيئة الإعلام والاتصالات بشأن قضية شركة اجيلتي الكويتي بأنه يحتوي على مغالطات وتشويه للحقائق.

وقال الربيعي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "رداً على ماتضمنه بيان هيئة الاعلام والاتصالات بخصوص قرار مجلس النزاعات الدولي بشأن قضية اجيليتي ندين ونستنكر هذا البيان لما يحمله من مغالطات وتشويه للحقائق امام الشعب العراقي واظهار رئاسة الهيئة كملاك بحجة انتصار العراق"، متسائلاً "لماذا دخل العراق طرفاً في نزاع بين شركات خاصة لا علاقة للهيئة بها مطلقاً؟ ومن تسبب بذلك لمصالح شخصية".



وأشار إلى ما أسماها بـ"فضيحة الفضائح" حول ما نشرته "جريدة الفايننشال تايمز وتقريرها بقيام مستثمر شريك في شركة اتصالات عراقية بشراء عقار وقامت بنشر تفاصيل كاملة عن ذلك فيما خرج في حينها المتهم الرئيسي بالقضية ببيان صحفي اعلن فيه انه سيقوم بإقامة دعوى في لندن ضد هذه الصحيفة ثم سوف الامر بعد انكشاف الحقيقة، وبعد نصيحة قدمها له المحامي الانكليزي بأنه في حال قيامه بالشكوى ستقدم الادلة وتكون فضيحة كبيرة".



وأضاف "لو كان واثقا من براءته لرفع قضية على الصحيفة ولكن الادله التي نوهت عنها الصحيفة كانت سببا لتهربه ليخرج علينا اليوم وكأنه ضحى بسمعته لأجل العراق وبقي صامتا".

وأكد الربيعي، أن "البرلمان ماض بإلاستجواب والاقاله وان مثل هذه البيانات لن تفيد في تلميع الصورة البغيضة وتفاصيلها التي صارت معروفة للجميع".