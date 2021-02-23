اياد علاوي: استهداف البعثات الدبلومسية سيؤدي الى نتائج وخيمة يدفع ثمنها الجميع بلا استثناء

بغداد - ياسين صفوان - اكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، ان استمرار استهداف البعثات الدبلومسية سيؤدي الى نتائج وخيمة يدفع ثمنها الجميع بلا استثناء.

وقال علاوي في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365، "ليس من شيم العراقيين ولا من اخلاقهم نكث العهد وترويع الضيف، فمقرات البعثات الدبلوماسية كانت عبر التأريخ مؤمّنةً ومحترمةً في الدول والجهات التي تحترم نفسها".



واضاف في تغريدة: "استمرار تعرض تلك المقرات للاعتداءات وسط عجز فاضح عن وقفها او الحد منها سيؤدي الى نتائج وخيمة يدفع ثمنها الجميع بلا استثناء".

