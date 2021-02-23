مسرور بارزاني: البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جسيمة في العراق

بغداد - ياسين صفوان - أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء حيث مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "أدين الهجوم الذي شُن الليلة الماضية على السفارة الأمريكية في بغداد"، مضيفا: "البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جسيمة في العراق، إنها متواجدة هنا للمساعدة في التصدي للإرهاب وإعادة بناء العراق".



وحث مسرور بارزاني الحكومة الاتحادية على اتخاذ تدابير عملية لضمان سلامة البعثات الدبلوماسية، قائلا: "يجب أن تتوقف الهجمات".

