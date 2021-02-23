الحكيم يحذر من العواقب الوخيمة لاستهداف البعثات الدبلوماسية

بغداد - ياسين صفوان - استنكر رئيس تيار الحكمة وزعيم تحالف عراقيون، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، الاستهداف الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد، محذراً من العواقب الوخيمة لاستهداف البعثات الدبلوماسية.

وقال الحكيم في تغريدة على "تويتر"، تابعتها الخليج 365، "ما تزال بعض التصرفات الفردية المستنكرة تعمل على استهداف البعثات الدبلوماسية سيما في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد غير آبهة بعواقبها الوخيمة".



وأضاف الحكيم، أن "أهون تلك العواقب هي تعريض سمعة العراق وهيبة الدولة للتساؤل والتشكيك، أمام الرأي العام العالمي فضلاً عن تعريض أرواح ساكني المناطق المحيطة بها للخطر".

وتابع: "نجدد مطالبتنا للحكومة العراقية بتأمين الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية في العراق والتعامل بحزم ازاء هذه الاعمال حفاظا على سمعة البلاد وأمن مواطنيها".