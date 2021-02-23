انت الان تتابع خبر القبض على 5 تجار مخدرات في الأنبار والان مع التفاصيل
واضاف البيان ان "العيون الساهرة من ضباط قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بأمرة المقدم سعد غانم والضباط والمنتسبين يلقون القبض على مجموعة من المتهمين يقومون بالمتاجره وبيع الحبوب المخدرة وهم كل من
-المتهم حسين عزيز صالح حمادي تم القاء القبض عليه في قضاء الرطبه غرب محافظة الانبار وضبط بحوزته (١٤) اربعة عشر كيلو من مادة الحشيشه و(١٢) حبه مخدرة نوع صفر واحد يقوم المتهم اعلاه بترويجها وبيعها في مناطق مختلفه في محافظة الانبار.
-المتهم ايمن عبد عباس جاسم تم القاء القبض عليه في مدينة الرمادي الكيلو ٣٥ وضبط بحوزته (٧٠٠٠٠) سبعون الف حبه مخدرة نوع صفر واحد يقوم المتهم اعلاه بنقلها وبيعها في مناطق مختلفه في محافظة الانبار .
-المتهم احمد ناجي عبدالله جاسم تم القاء القبض عليه في مدينة الرمادي منطقة الصوفيه وضبط بحوزته (٢٠٠٠) الفان حبه مخدرة نوع صفر واحد يقوم المتهم اعلاه ببيعها ونقلها في امكان متفرقة من محافظة الانبار.
-المتهم ايمن ياسين سحاب مطر تم القاء القبض عليه في مدينة الرمادي منطقة الخمسه كيلو وضبط بحوزته (٢٦٣٠) الفان وستمائة وثلاثون حبه مخدرة مع مشروبات كحوليه يقوم المتهم اعلاه بنقلها وبيعها في مناطق مختلفه في محافظة الانبار.
- المتهم عبد القادر رشيد صالح سمير تم القاء القبض عليه في مدينة الرمادي منطقة التأميم ضبط بحوزته(١٦٨) حبه مخدرة نوع صفر واحد يقوم المتهم اعلاه ببيعها في اماكن مختلفه في محافظة الانبار.
وتابع البيان انه "يتم بيعها وتعاطيها من قبل الشباب مما يؤدي الى دفعهم الى ارتكاب الجريمة الجنائية والجرائم الارهابية وصدقت اقوال المتهمين ابتدائياً وقضائياً وتم توقيفهم وفق الماده 28 من قانون المخدرات وتم ارسال المبرزات الجرميه الى الطبابه العدليه لاجراء واكمال الفحوصات واكمال القضايا واحالتها الى المحاكم المختصه لينالوا جزائهم العادل".