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آخر مستجدات كورونا وموازنة 2021.. تجدوها في نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي في الرياض، ويشدد على ضرورة العمل المشترك مع .
= مجلس الوزراء يسمي ممثلا حكوميا في البرلمان لتوضيح قراراته والكاظمي يدعو لاعتماد جميع مؤسسات الدولة على الأتمتة الألكترونية.

= الصحة تدق ناقوس الخطر وتؤكد: أكثر من نصف اصابات اليوم من السلالة الجديدة.

= خلافات الموازنة بين بغداد واربيل تقع بفخ التجاوز على الدستور ونواب يستبعدون التصويت عليها الاسبوع الحالي.

يمكن متابعة النشرة عبر بث قناة السومرية المباشر على موقعها وتطبيقها

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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