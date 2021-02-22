انت الان تتابع خبر آخر مستجدات كورونا وموازنة 2021.. تجدوها في نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي في الرياض، ويشدد على ضرورة العمل المشترك مع مجلس التعاون الخليجي.
= مجلس الوزراء يسمي ممثلا حكوميا في البرلمان لتوضيح قراراته والكاظمي يدعو لاعتماد جميع مؤسسات الدولة على الأتمتة الألكترونية.
= الصحة تدق ناقوس الخطر وتؤكد: أكثر من نصف اصابات اليوم من السلالة الجديدة.
= الصحة تدق ناقوس الخطر وتؤكد: أكثر من نصف اصابات اليوم من السلالة الجديدة.
= خلافات الموازنة بين بغداد واربيل تقع بفخ التجاوز على الدستور ونواب يستبعدون التصويت عليها الاسبوع الحالي.
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