آخر مستجدات كورونا وموازنة 2021.. تجدوها في نشرة السومرية المسائية

= مجلس الوزراء يسمي ممثلا حكوميا في البرلمان لتوضيح قراراته والكاظمي يدعو لاعتماد جميع مؤسسات الدولة على الأتمتة الألكترونية.

= الصحة تدق ناقوس الخطر وتؤكد: أكثر من نصف اصابات اليوم من السلالة الجديدة.



= خلافات الموازنة بين بغداد واربيل تقع بفخ التجاوز على الدستور ونواب يستبعدون التصويت عليها الاسبوع الحالي.

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