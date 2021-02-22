وداعاً للبوتكس... بديل طبيعي لنفخ الوجه بمكونين من مطبخك

اليك هذه الوصفة التي حالما تقومين بتطبيقها على خدودك ستذهلين بالنتيجة وستحصلين على بوتوكس طبيعي من دون أي تدخلات تجميلية بمكوّنين فقط!

المكونات المطلوبة

ملعقة كبيرة من الخميرة

ربع كوب من ماء الورد.



الخميرة مكوّن ممتاز لنفخ الوجه، أما ماء الورد فهو مهدىء رائع ومنعّم للبشرة.

طريقة تحضير الخلطة

اخلطي المكوّنين لتحصلي على خليط كريمي ناعم.

قومي بدهن الخليط على وجنتيك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافى ء وامسحي خدودك بقطعة من القطن المبللة بماء الورد.

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