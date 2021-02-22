اعتقال متهم ببيع المخدرات لطلبة كلية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال متهم ببيع المخدرات لطلبة كلية في بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية اعتقلت المدعو (ع.ي) يقوم بالتجارة بالمواد المخدرة بالقرب من كلية الادارة والاقتصاد في الوزيرية"، مشيراً إلى أن "المعلومات الواردة من خلال التحقيق اعترف ببيع المخدرات للطلبة".



وأوضح المصدر، أنه "تم ضبط بحوزته ٢٥غم من مادة الكرستال المخدرة".

