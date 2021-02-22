وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي التعاون المشترك لمواجهة كورونا

بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الاثنين، مع السفير الامريكي في بغداد سبل التعاون المشترك بين البلدين لمجابهة جائحة كورونا.

وقالت الصحة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن وزيرها "بحث مع السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر سبل التعاون المشترك بين البلدين لمجابهة جائحة كورونا جاء ذلك خلال لقاء مشترك مساء اليوم الاثنين".



واكد التميمي، وفقاً للبيان، على "التعاون فيما يخص تدريب ملاكات وزارة الصحة والاستفادة من الخبرات في مجال تطوير الواقع البيئي للنهوض بالواقع الصحي للبلد".

