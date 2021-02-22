أرسل لها صوره 'بحسن نية'... فاكتشفت خيانة زوجها بطريقة لا تصدق! (صور)

بغداد - ياسين صفوان - نشرت امرأة صوراً لزوجها على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك أرسلها إليها من داخل الفندق الذي يقيم فيه، واستطاعت من خلالها اكتشاف خيانته لها.



وأوضحت المستخدمة المعروفة باسم Shesough أن زوجها ذهب إلى الفندق وأقام فيه ليلة واحدة، وأرسل لها بعض الصور لنفسه من حمام الغرفة.

وفي التفاصيل، قالت المرأة في منشور على تيك توك إنّ زوجها أرسل لها صوراً من الكازينو حيث كان يقضي ليلته ليُظهر لها حسن نيّته، إلّا أنّها لاحظت أمرأ غريباً فيها لتكشف خيانته وتعلن أنّ زوجها أصبح عازباً. وسألت المرأة متابعيها على تيك توك "هل تستطيعون الكشف عن الدليل الذي وجدته؟

اكتشفت المرأة من خلال الصور التي التقطها زوجها من أمام المرآة، مصففَ شعر نسائي للتمليس، ما اعتبرته دليلاً على وجود امرأة أخرى معه. ورصدت إلى جانب مملّس الشعر، حقيبة نسائية على الأرض. وقالت لمتابعيها إنّ زوجها دافع عن نفسه في البدء، بقوله إنّ الغرفة التي التقط فيها الصّور ليست غرفته، ولكنّها لم تصدقّ.

الى ذلك، لاحظ أحد المتابعين الذين شاهدوا الفيديو على تيك توك، أنّ الزوج لم يرتدِ خاتم الزواج بيده.