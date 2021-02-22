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بعد التعديل.. اتحاد الكرة ينشر جدولاً جديداً لمواعيد مباريات الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-22 | 14:40

بعد التعديل.. اتحاد الكرة ينشر جدولاً جديداً لمواعيد مباريات الممتاز

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عمم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، جدولا جديدا لمباريات دوري الكرة الممتاز.
وذكر الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365 إنه "أعلن جدول مباريات الجولة العشرين من دوري الكرة الممتاز، بعد تعديل مواعيد بعض المباريات".

واضاف البيان أن ذلك يأتي "مراعاةً لساعات الحظر الصحي، ولبعض الجوانب الإدارية الخاصة بتنظيم الدوري".


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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