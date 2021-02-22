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انت الان تتابع خبر بعد التعديل.. اتحاد الكرة ينشر جدولاً جديداً لمواعيد مباريات الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-22 | 14:40
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عمم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، جدولا جديدا لمباريات دوري الكرة الممتاز.
وذكر الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365 إنه "أعلن جدول مباريات الجولة العشرين من دوري الكرة الممتاز، بعد تعديل مواعيد بعض المباريات".
واضاف البيان أن ذلك يأتي "مراعاةً لساعات الحظر الصحي، ولبعض الجوانب الإدارية الخاصة بتنظيم الدوري".
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