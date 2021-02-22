بعد التعديل.. اتحاد الكرة ينشر جدولاً جديداً لمواعيد مباريات الممتاز

وذكر الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365 إنه "أعلن جدول مباريات الجولة العشرين من دوري الكرة الممتاز، بعد تعديل مواعيد بعض المباريات".

واضاف البيان أن ذلك يأتي "مراعاةً لساعات الحظر الصحي، ولبعض الجوانب الإدارية الخاصة بتنظيم الدوري".