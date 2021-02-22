انت الان تتابع خبر تسبب مرض قاتل.. احذر هذه العادات الخاطئة عند شرب الماء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - موقع "إيت ذيس" عرض في تقرير خمس طرق للتأكد من أن مياهك صالحة للشرب حتى لا تخاطر بالإصابة بمرض شديد. كميات كبيرة

الخطأ الأكثر شيوعا والذي اعتمده الموقع المذكور هو الإفراط في شرب المياه، والذي قد يؤدي إلى الشعور بالصداع وصعوبة التركيز وتشويش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي، نتيجة لانخفاض مستويات الصوديوم بالجسم.



الشرب واقفا

أيضا من العادات الشائعة وخاصة بين الرياضيين والشباب، لذلك يجب الحرص على تناول الماء أثناء الجلوس، لأن شربه واقفًا له آثار جانبية أبرزها إصابة العاصرة، وهي العضلة التي تربط المريء بالمعدة، بالجروح، وعسر الهضم، والإضرار بصحة الكلى، لعدم خضوعه للتصفية المطلوبة، مما يؤدي إلى ترسب الشوائب الموجودة فيه بمجرى الدم، وعند وصولها إلى الكليتين، قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالفشل الكلوي.



وإذا استمر الشخص في الإكثار من شرب الماء، قد يتعرض لخطر الوفاة، بسبب الإصابة بالتسمم المائي. أيضا من العادات الشائعة وخاصة بين الرياضيين والشباب، لذلك يجب الحرص على تناول الماء أثناء الجلوس، لأن شربه واقفًا له آثار جانبية أبرزها إصابة العاصرة، وهي العضلة التي تربط المريء بالمعدة، بالجروح، وعسر الهضم، والإضرار بصحة الكلى، لعدم خضوعه للتصفية المطلوبة، مما يؤدي إلى ترسب الشوائب الموجودة فيه بمجرى الدم، وعند وصولها إلى الكليتين، قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالفشل الكلوي.وإذا استمر الشخص في الإكثار من شرب الماء، قد يتعرض لخطر الوفاة، بسبب الإصابة بالتسمم المائي.