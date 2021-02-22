انت الان تتابع خبر النجيفي: بعض الفصائل تريد فرض قرار الحرب على الدولة (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ نينوى الاسبق والقيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، أن بعض الفصائل تريد فرض قرار الحرب على الدولة العراقية، مؤكدا انها تستطيع القيام بذلك.
كلام النجيفي جاء خلال لقاء خاص عبر شاشة السومرية، مع غزوان جاسم، حيث تناول عدة مواضيع رائجة على الساحة السياسية العراقية، ابرزها فشل الحلبوسي والكاظمي... الفصائل تريد فرض قرار الحرب ... العبادي وافق على دخول تركيا... وغيرها.
يمكن مشاهدة اللقاء الخاص مع النجيفي بالكامل، على الموقع الالكتروني لقناة السومرية، عبر النقر هنا.