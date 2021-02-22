انت الان تتابع خبر النجيفي: بعض الفصائل تريد فرض قرار الحرب على الدولة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ ‎نينوى الاسبق والقيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، أن بعض الفصائل تريد فرض قرار الحرب على الدولة العراقية، مؤكدا انها تستطيع القيام بذلك.

