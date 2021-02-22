فتوى لخامنئي لتحجيب الشخصيات الكرتونية

وجاء في نص الفتوى "على الرغم من أن الحجاب ليس ضروريا في ذاته (بالنسبة للشخصيات الكرتونية)، لكن، من حيث عواقبه، فإنه من الضروري مراعاة الحجاب في الرسوم المتحركة".

وقد سخر بعض المغردون الإيرانيون من هذه الفتوى، حيث نشر بعضهم صور لشخصيات ديزني مرتدين الحجاب.