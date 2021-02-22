انت الان تتابع خبر بالفيديو... نانسي عجرم تكشف وصيتها لبناتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عجرم في مقابلة مع برنامج "شربل يستقبل" على شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "دائما هناك أسس بالحياة لا أقبل التخلي عنها، وأوصي بناتي أن يستمتعوا بالأمور الصغيرة، وأن يعطوا قيمة لكل شيء في حياتهن، ويعطوا قيمة للوقت، ويعيشوا عمرهن، ويحترموا الكبير، ويكونوا مهذبين".وكانت نانسي عجرم شاركت جمهورها ومتابعيها على موقع "إنستغرام" قبل أسابيع صورا من حفل عيد ميلاد ابنتها الصغرى، ليا، التي أتمت عامها الثاني.وتظهر في الصور تحضيرات مميزة أقامتها نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلاد طفلتها، وقيام زوجها طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم، بإطفاء شموع كعكة عيد الميلاد مع ابنته في حضور والدتها وشقيقتيها ميلا وإيلا.

وبتلك المناسبة، وصفت نانسي عجرم ابنتها ليا بأنها "فرحة البيت"، وأنها "النجم اللامع الصغير في عائلتها".



واستقبلت نانسي عجرم طفلتها الثالثة ليا من زوجها فادي الهاشم في فبراير/ شباط 2019.

يشار إلى أن نانسي عجرم أصدرت بيانا مهما يشمل توضيحا لجميع معجبيها.

ونفت عجرم من خلال البيان الصادر من مكتبها الإعلامي الأنباء التي تنناول استعدادها للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل إحياء حفل غنائي في شهر فبراير/ شباط على مسرح "الأولمبيا" الشهير.