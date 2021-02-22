اليوم.. كويكب بحجم ملعب كرة قدم يقترب من الأرض

وبحسب حسابات المركز، فإن الكويكب 2020 XU6 الذي يبلغ قطره حوالي 213 مترا سيقترب من الكوكب على مسافة حوالي أربعة ملايين كيلومتر.

في هذا اليوم، ستطير الكويكبات 2020 BV9 بقطر 23 مترًا (على مسافة 5.6 مليون كيلومتر) و 2021 CC5 بقطر 40 مترا ، والتي ستمر على مسافة حوالي 6.9 مليون كيلومتر، عبر أرض.