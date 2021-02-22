نائبة تحذر من تحول لجنة مختصة بقضايا النزاهة الى 'اداة لتصفية الحسابات'

المكتب الاعلامي للنائبة نصيف ذكر في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان تيارا سياسيا يحاول استخدام اللجنة 29 لتصفية الثارات والانتقام من الخصوم، مبينا ، ان النائبة قامت بواجبها كعضوة في لجنة الأمر 168 التي تتابع وتدعم عمل اللجنة 29 في ملاحقة المفسدين وترفض ان يتم استخدام الاخيرة كأداة في يد جهة سياسية "فقدت بوصلة حِكمتها" وباتت متخمة بالفساد " حسب قولها.

واشاد المكتب الإعلامي بحسب البيان، بالجهود المميزة والقرارات الصادرة مؤخراً عن هيئة النزاهة عندما حكمت على وزراء ووكلاء ومدراء عامين بتهمة الفساد المالي، لافتة الى ضرورة ان تقوم اللجنة 29 باحالة ملفات الفساد التي بحوزتها الى هيئة النزاهة والى الجهات الرسمية المختصة ".

وختم البيان، بالتشديد على ضرورة أن تعمل اللجنة وفق الهدف الذي شكلت من أجله، وأن تلتزم بالمعايير الإنسانية والأخلاقية وتحارب الفساد بصدق وإخلاص.