الديوانية .. مكافحة المتفجرات تعالج عبوة محلية الصنع

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاثنين، معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة الحي العسكري بمحافظة الديوانية.



اعلام المديرية ذكر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الديوانية تلقوا نداءً يفيد بوجود جسم غريب اسفل عجلة احد المواطنين في الحي العسكري"، مشيرا الى "تشكيل فريق عمل مختص بشكل فوري".



واضاف ان "الفريق توجه الى محل الحادث وتمت المعالجة وفق الاجراءات القياسية".