الداخلية : القبض على ارهابي ينتمي لما يسمى 'ديوان الجند' في الموصل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على ارهابي ينتمي لعصابات داعش خلال كمين محكم في نينوى.

الوزارة ذكرت في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى القت القبض على ارهابي في صفوف داعش كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى "ديوان الجند" ، مبينة ان "العملية تمت من خلال تنفيذ واجب السيطرات المفاجئة في منطقة حي ١٧ تموز في الجانب الايمن لمدينة الموصل" .