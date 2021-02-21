وفد الفاتيكان يصل المدينة القديمة في النجف ويلتقي بمكتب السيستاني

بغداد - ياسين صفوان - وصل وفد الفاتيكان، اليوم الاحد، الى المدينة القديمة في النجف والتقى بمكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.



وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن وفد الفاتيكان وصل قبل قليل الى المدينة القديمة في النجف والتقى بمكتب السيد السيستاني للاطلاع على الاستعدادات تمهيدا لزيارة البابا.

وفي وقت سابق، تفقد الوفد الامني التابع لبابا الفاتيكان، التحضيرات لاستقبال البابا فرنسيس في محافظة ذي قار، حيث قام الوفد بزيارة مدينة اور التاريخية وتحديدا المنطقة القريبة من منزل النبي ابراهيم الخليل (ع).