'تقدم' يعقد اجتماعاً لبحث الانتخابات المبكرة وقانون الموازنة

بغداد - ياسين صفوان - عقد تحالف "تقدم" الذي يترأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، اجتماعاً لبحث الانتخابات المبكرة وقانون موازنة 2021.

وجاء في بيان للتحالف، إن "قيادة تقدم ورؤساء اللجان النيابية للتحالف عقدت، اليوم الأحد، اجتماعاً للتباحث حول عدد من المواضيع المهمة خلال الفترة الراهنة، ومنها ملف التحالفات الانتخابية، وضرورة إكمال التشريعات اللازمة للمضي بإجراء الانتخابات المبكرة".



كما ناقش اللقاء، وفقاً للبيان، "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".