العراق يخاطب الكويت لتأمين مباراة ودية نهاية آذار المقبل

خاطبت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم الاحد، اتحاد كرة القدم الكويتي لخوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية اذار المقبل، ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.



وقالت الهيئة التطبيعية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه "إنها ارسلت كتاباً رسمياً إلى الاتحاد الكويتي، يتضمن إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني للفترة من الثاني والعشرين من الشهر المقبل ولغاية الواحد والثلاثين من الشهر نفسه، على أن يلاقي أسود الرافدين الأزرق الكويتي وديا في الثلاثين من اذار ضمن أيام الفيفا دي".

وسبق أن التقى المنتخب العراقي نظيره الكويتي في البصرة الشهر الماضي انتهت بفوز اسود الرافدين (2-1) وهي أول مباراة ودية بينهما على ارض العراق منذ أكثر من 30 عاماً.