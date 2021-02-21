بالوثيقة هزّة أرضية في محافظة ميسان

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة 3،8 درجات قرب الحدود العراقية الايرانية في محافظة ميسان.

مدير عام الهيئة العالمة للانواء الجوية والرصد الزلزالي علي صاحب علي قال في بيان تلقته الخليج 365: "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة ارضية فجر اليوم الاحد المصادف 2021/2/21 بالقرب من الحدود العراقية –الايرانية حيث تبعد 33 كم عن الحدود من جهة محافظة ميسان و93كم شمال شرق قضاء علي الغربي –محافظة ميسان".

واضاف البيان: "قد بلغت قواتها (3,8) درجة، ولم يثبت الشعور بها".