بالفيديو الشمري يؤكد افتتاح طريق الأنبار - سامراء بشكل جزئي

الشمري قال في تصريح لوسائل اعلام بينها الخليج 365، ان الطريق الرابط بين سامراء والانبار والمغلق منذ عام 2014 تم افتتاحه امام حركة المدنيين من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، مبينا انه سيخضع لتقييم امني قبل الشروع بفتحه بشكل كامل وعلى مدار الساعة .

واضاف الشمري، ان قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي تشارك بتأمين الطريق فضلا عن وضع اجهزة السونار في سيطرة مدخل سامراء ومدخل الانبار ، ونوه الى ان الطريق يعد حيويا وسيخفف الضغط عن العاصمة بغداد.