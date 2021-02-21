القبض على 8 متهمين بقضايا مختلفة في صلاح الدين

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض في مناطق مختلفة من اقضية الاسحاقي وبلد والدور والضلوعية، حيث تمكنت المفارز من إلقاء القبض على (٨) متهمين بمواد قانونية مختلفة".

واضاف البيان انه "من بينهم متهم بقضايا ارهاب، وتم ايداعهم جميعا التوقيف تمهيدا لاحالتهم الى القضاء".