علاوي يشدد على ضرورة عدم اهمال ملف الامن والسلام في الشرق الاوسط

بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الاحد، الى ضرورة ايلاء ملف الامن والسلام في الشرق الاوسط اهمية قصوى ، فيما حذر مما اسماها بالتدخلات السافرة الواضحة في المنطقة .

مكتب زعيم ائتلاف الوطنية، قال في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه ، انه سبق وان اصدر علاوي بيانات في ١٤ تموز ٢٠١٥ وفي ١٧ و ٣٠ كانون الثاني عام ٢٠١٦ يبارك الحد من انتشار الأسلحة النووية في اتفاق الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الكبرى المانيا وفرنسا وبريطانيا وامريكا وروسيا والصين ، مشيرا الى انه اكد في الوقت نفسه بأن لا قيمة لمثل هذا الاتفاق من دون ان يتحقق الاستقرار والامن الداخلي في الشرق الأوسط، خصوصاً مع استمرار التدخلات السافرة الواضحة في دول الشرق الأوسط حيث لم يكن هناك أي اهتمام بأمن المنطقة وسلامتها، وهو ما لا يقل أهمية عن الاهتمام بالحد من أنتشار الأسلحة النووية .



واضاف البيان، ان اغفال الامر الحيوي بضرورة تحقيق الامن والسلام الاقليميين والدوليين عن سبق الإصرار أو عن طريقة المصادفة ربما، لا ينم عن دهاء او عن سياسة ذكية ، مذكرا بمؤتمر شرم الشيخ والذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية والذي جاء بمبادرة من الدكتور اياد علاوي عندما كان رئيسا للوزراء واستضافه الرئيس الراحل حسني مبارك بحضور دولي كبير حيث دعا الى تقليل الحدة بين الدول العربية الإسلامية مبينا انه كان مؤتمراً تاريخياً بكل المقاييس ، مطالبا الامة العربية والاسلامية الى الانتفاض مجددا لإصلاح المسار وتحقيق الامن والاستقرار والرخاء في اقطار الشرق الاوسط.

