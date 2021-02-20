خلال 24 ساعة.. 3158 إصابة جديدة بكورونا في دولة خليجية

وأعلنت الوزارة عن وفاة 15 شخصا بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات جراء الإصابة بهذا الفيروس، 1108 وفياة.

في الجهة الأخرى، أكدت وزارة الصحة شفاء 4298 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء قد وصل إلى 356013 حالة.