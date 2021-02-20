بالأرقام.. آخر حصيلة للمتعافين من كورونا حول العالم

وبحسب موقع "ورلدوميتر" المتخصص برصد ضحايا كورونا، وصل عدد المتعافين من الإصابة بالعالم 86 مليوناً و12 ألفاً و587 متعافٍ.

وأوضحت معطيات الموقع أن الدول الأربع الأولى من حيث الإصابات في العالم، احتلت أيضاً المراكز الأربع الأولى من حيث حالات الشفاء.



وبلغ عدد المتعافين في الولايات المتحدة 18 مليوناً و758 ألفاً و775 متعافٍ، ثم جاءت الهند بالمركز الثاني بـ10 ملايين و675 ألفاً و478، والبرازيل بـ8 ملايين و998 ألفاً و246، ثم روسيا بـ3 ملايين و679 ألفاً و949.