انت الان تتابع خبر الشرطة المجتمعية تمنع شابا من الانتحار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ، اليوم السبت، من منع شاب مخمور من محاولة الانتحار من أعلى جسر الصرافية ببغداد
وقال مصدر امني للسومرية نيوز ان " الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض تمكنت من منع شاب مخمور من محاولة الانتحار من أعلى جسر الصرافية ببغداد"، مضيفا "وقدمت له الدعم النفسي والمعنوي وسلمته لذويه، بمضبطة تسليم اصولية".