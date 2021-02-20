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الشرطة المجتمعية تمنع شابا من الانتحار

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بغداد - ياسين صفوان - تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ، اليوم السبت، من منع شاب مخمور من محاولة الانتحار من أعلى جسر الصرافية ببغداد

وقال مصدر امني للسومرية نيوز ان " الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض تمكنت من منع شاب مخمور من محاولة الانتحار من أعلى جسر الصرافية ببغداد"، مضيفا "وقدمت له الدعم النفسي والمعنوي وسلمته لذويه، بمضبطة تسليم اصولية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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