انت الان تتابع خبر الشرطة المجتمعية تمنع شابا من الانتحار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ، اليوم السبت، من منع شاب مخمور من محاولة الانتحار من أعلى جسر الصرافية ببغداد