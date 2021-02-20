الكربولي يلمح للخروج من 'حزب تقدم'

وقال الكربولي في تغريدة على موقع تويتر، اطلعت عليها الخليج 365،: "تدفعك الحياة احيانا للمغامرة بالنزول من سيارة عائلتك الموثوقة لتصعد في باص اشتركت مع اصدقائك في صناعته من اجل هدف سامي، حتى انك تجعل المقود بيد غيرك لتعزيز الثقة بالعمل الجماعي".واستدرك بالقول: "ولكن عندما تدرك أن السائق يسير بأتجاه يقرره هو وحده عندها تصبح مغادرة الباص امر حتمي"، مختتماً تغريدته بالقول، "الباص البرتقالي وداعا".

يشار الى أن شعار حزب تقدم الذي يترأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هو باللون البرتقالي.

