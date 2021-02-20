التربية: قرار دوام المدارس يعتمد على مقررات خلية الأزمة

بغداد - ياسين صفوان - اكدت وزارة التربية، اليوم السبت، أي قرار يخص دوام المدارس يعتمد على مقررات خلية الأزمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريحات تابعها الخليج 365، إنَّ "الوزارة واجهت بعض الصعوبات مع المراحل الابتدائيَّة الست والمتعلقة بإيصال المادة العلميَّة الى التلاميذ عبر المنصات الالكترونيَّة"، مرجعا الصعوبة الى "صغر أعمارهم وقلة وعيهم بالتطبيقات الالكترونية في الجانب التعليمي".

واضاف أن "الوزارة عالجت هذه المشكلة من خلال نشر المواد العلميةعلى شكل فيديوهات مصورة تتغير المعلومات، التي تقدمها للتلاميذ من خلال شخصيات كارتونية مع تغيير المرحلة وبشكل متسلسل مما سهل الكثير من الشرح والتعليم لهذه المراحل".



وكشف السعدون أن "أكثر من 95 بالمئة من طلبة المراحل المتوسطة والاعدادية والسادس عبر التطبيقات بفرعيه، وصلت لهم المادة العلمي بشكل سلس"، مشيرا الى "وجود تفاعل من قبلهم الالكتروني مع الملاكات التدريسية بهذا الصدد، ما يؤشر الى نجاح تجربة التعليم الالكتروني على مستوى التعليم الثانوي".