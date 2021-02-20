شركة أمنية تتعرض لسرقة عجلات وأموال وأسلحة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتعرض شركة أمنية تقع في شارع المسبح بمنطقة الكرادة لحادث سرقة عجلات وأموال وأسلحة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "شركة أمنية تقع في شارع المسبح بمنطقة الكرادة وسط بغداد، تعرضت لحادث سرقة ٢١ عجلة واكثر من ٣٥ بندقية نوع كلاشنكوف، مع مبلغ ١١٠ ملايين دينار".

وأضاف أن "المعلومات الاولية تشير الى أن أحد حراس الشركة متورط بالعملية، فيما تقوم القوات الامنية باتخاذ اللازم".