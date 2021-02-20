النجيفي يتهم العبادي بإدخال القوات التركية إلى شمال العراق

وقال النجيفي خلال مقابلة خاصة تبث عبر السومرية، إن "العبادي طلب من تركيا دعم العراق في محاربة الارهاب وعلى هذا الاساس ارسلت انقرة مدربين عسكريين الى ناحية بعشيقة، ثم استنكر الأخير فيما بعد وجود القوات التركية في تلك الناحية".وأشار الى انه من انتج الدستور الحالي هو "الاحتلال الاميركي"، مؤكداً أن "سيادة البلاد انتهت منذ الفين وثلاثة".

ورأى النجيفي، ان "حكومة الكاظمي حاولت التغيير لكنها لم تنجح في كثير من الملفات بسبب السلاح المنفلت الموجود لدى بعض الفصائل وقوة الكتل السياسية، مبينا ان الحكومة الحالية اتخذت قرارات كثيرة لكنها لم تستطع تنفيذها".

ولفت الى ان "فصائل المقاومة اسوأ مما تريده ايران و ايران تبقى دولة كبيرة وتدرك ان الوضع الحالي في العراق لايمكن ان يستمر"، مبيناً ان "الفصائل لاتدرك ذلك وتتصور لطالما كان بيدها السلاح فهي قادرة على كل شيء".



واضاف خلال حديثه عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان "الكتل الشيعية الفائزة هي من جاءت بالحلبوسي لهذا المنصب"، مشددا على أن "الحلبوسي لا يصلح لان يكون رئيسا للبرلمان لولاية ثانية بسبب ادائه الفاشل".

وبين النجيفي، ان "عدد البرلمانيين السنة في مجلس النواب لايتجاوز الـ٦٠ نائبا"، لافتاً إلى انهم "منقسمون ويميلون للكتلة الاكبر".