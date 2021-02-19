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تحذير من 'فاجعة كبيرة' قد تضرب محدودي الدخل

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بغداد - ياسين صفوان - حذرت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، اليوم الجمعة، من "فاجعة كبيرة" قد تضرب محدود الدخل حال لم تلتفت لهم الحكومة.
وقالت اللجنة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "مع الإجراءات الوقائية الصحية لخلية الازمة (الحظر الجزئي والشامل) لمنع تفشي جائحة ، لكنها تحرص على إتخاذ الإجراءات المهنية والحقيقية لمحدودي الدخل (العمال والكسبة) الذين يكسبون أرزاقهم بشكل يومي".

وأشارت إلى أن "هؤلاء قدّ أنقطعت أرزاقهم بسبب الحظر، وقد يكون سبباً بحدوث فاجعة كبيرة في حال عدم الاكتراث لوضعهم المعيشي وعلينا حماية هذه الشريحة من الجوع أيضاً".

وأكدت اللجنة، على "ضرورة اسراع الحكومة بوضع الحلول الكفيلة بمنحة طوارئ نقدية تُقدم لهذه العائلات الفقيرة والعمال حتى يتمكنوا من العيش بحياة كريمة".

وأشارت إلى أنه "كما على الحكومة الحفاظ على صحة المواطنيين، فعليها ايضاً أن تحافظ على قوتهم اليومي والنظر لهذا الموضوع بشكل جاد وسريع".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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