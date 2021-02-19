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انت الان تتابع خبر الصدر يطالب البرلمان والحكومة بتفعيل دور 'هيأة اجتثاث البعث' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الحكومة ومجلس النواب بتفعيل دور "هيأة اجتثاث البعث".
وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365 "حينما أتابع الأخبرا عبر التلفاز أو مواقع التواصل أو بالرصد الخاص وأرى أصواتاً للبعث الصدامي تتعالى فأنني أحس بالغضب من ناحية والحزن على ما آل اليه عراقنا الحبيب من ناحية أخرى".
ودعا، البرلمان والحكومة إلى تفعيل دور "هيأة اجتثاث البعث" الإرهابي المحظور وليس "هيأة المساءلة والعدالة".
ودعا، البرلمان والحكومة إلى تفعيل دور "هيأة اجتثاث البعث" الإرهابي المحظور وليس "هيأة المساءلة والعدالة".
فيما يلي نص التغريدة: