بالفيديو: الجيش يلعب دوراً توعويّاً للحد من انتشار كورونا

بغداد - ياسين صفوان - تبدو شوارع المدينة بغداد خالية تماما، التزاما بقرار الحظر الشامل الذي فرض، بعد تزايد الاصابات بفيروس كورونا.

جالت عدسة السومرية، والتقطت مشاهد لشوارع بغداد خالية أثناء الحظر. كما وان الجيش يقوم بحملة توعية للمواطنين الذين يخرجون من منازلهم من دون كمامة، مشددا على اهمية الوقاية للحد من انتشار الفيروس، ويقوم بإلباس الكمامة للمواطنين.

يذكر، أن الحظر الذي بدأ مساء امس الخميس، سيستمر لمدة اسبوعين في البلاد.