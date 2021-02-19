انت الان تتابع خبر بالفيديو: قائد عمليات بغداد يتفقد الشوارع أثناء حظر التجوال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بعد تطبيق الحظر الشامل في العراق بسبب ارتفاع الاصابات بفايروس كورونا، شددت السلطات المحلية الاجراءات الوقائية من أجل سلامة المواطنين.
وجالت عدسة السومرية في الشوارع، حيث رافقت قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم، وهو يتفقد بغداد اثناء حظر التجوال الشامل بعد ارتفاع الاصابات والوفيات بكورونا.
يذكر ان العراق بدأ بتطبيق حظر التجوال مساء أمس الخميس ولمدة اسبوعين على خلفية تزايد حالات الاصابة بكورونا وظهور اصابات بالسلالة المتحورة في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد.