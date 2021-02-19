بالفيديو: قائد عمليات بغداد يتفقد الشوارع أثناء حظر التجوال

وجالت عدسة السومرية في الشوارع، حيث رافقت قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم، وهو يتفقد بغداد اثناء حظر التجوال الشامل بعد ارتفاع الاصابات والوفيات بكورونا.

يذكر ان العراق بدأ بتطبيق حظر التجوال مساء أمس الخميس ولمدة اسبوعين على خلفية تزايد حالات الاصابة بكورونا وظهور اصابات بالسلالة المتحورة في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد.