حقوق الإنسان تدعو لشمول فئة جديدة بالاستثناء

بغداد - ياسين صفوان - دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إلى شمول فئة جديدة بالاستثناء من حظر التجوال، فيما طالبت بتوفير الكمامة مجاناً إلى اصحاب الدخل المحدود.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تغريدة عبر تويتر، إن "١٤ مليون عراقي غير قادر على شراء الكمامة وعلى الدولة توفيرها لهم مجانا، كما يجب توزيع منح مالية سريعة لهم لتجنب الضغوطات المالية التي ستنتهي بمشاكل اجتماعية ونفسية ومن الممكن حدوث جرائم ايضا".

وأضاف "ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم لا يقل عن مليون ونصف يجب شمولهم بالاستثناء من الحظر".