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حقوق الانسان تطالب بمنح مالية للمواطنين في ظل إجراءات الحظر

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بغداد - ياسين صفوان - طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بتوزيع منح مالية للمواطنين في ظل إجراءات حظر التجوال بسبب انتشار جائحة .

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" تابعتها الخليج 365، إن "14 مليون عراقي غير قادر على شراء الكمامة وعلى الدولة توفيرها لهم مجانا".

 

وأضاف البياتي "كما يجب توزيع منح مالية سريعة لهم لتجنب الضغوطات المالية التي ستنتهي بمشاكل اجتماعية ونفسية ومن الممكن حدوث جرائم أيضا"، مشيرا إلى أن "ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم لا يقل عن مليون ونصف يجب شمولهم بالاستثناء من الحظر".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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