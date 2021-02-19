انت الان تتابع خبر بالفيديو: معاناة بائع الشاي في ظل حظر التجوال... ومناشدات لتقديم المساعدات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويطالب علي الحكومة والجهات المعنية بتعويض مادي ولو بسيط لاعانتهم على مواجهة صعوبة الحياة، خاصة مع ايام الحظر.

شبه إجماع يسود الشارع العراقي حول صعوبة فرض حظر تجول لأيام، مع اعتماد الحجر المنزلي، ففي بعض الأحياء لا مجال لتطبيقهما، هذا ما يشير إليه مواطنون يسكنون في احياء فقيرة مكتظة بالسكان.

