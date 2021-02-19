نائب يعلق على زيادة قوات الناتو: لن نتراجع عن قرار البرلمان

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، الجمعة، أن قرار حلف الناتو بزيادة عدد قواته في العراق، مخالفاً لارادة الشعب العراقي، مشدداً بالقول "لن نتراجع عن قرار البرلمان" بهذا الشأن.

وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، ان "استخدام السفارة الامريكية للدفاعات الجوية في قلب بغداد هو امر مستنكر ويمثل خرقا واضحا للسيادة العراقية، بالتالي فان تصرف السفارة يجعل منها وحدة عسكرية وليست مجرد سفارة ما يجعلنا بحاجة الى موقف حكومي واضح في هذا الشأن"، مبينا ان "ما حصل من تصرفات للسفارة الامريكية هو امر لم نراه بأي سفارة في العالم".

واضاف الزيادي، ان "لجنة الامن والدفاع سيكون لها موقف واضح وسيكون هنالك استدعاء لعدد من الشخصيات الحكومية في الوزارات المعنية لمناقشتهم بشأن هذا الخرق"، لافتا الى ان "استعراض السفارة الامريكية لقدراتها العسكرية داخل العاصمة هو امر غير مقبول ولدينا تواصل مع الجهات المعنية بغية انهاء هذا الامر وعدم اعطاء اي فرصة للسفارة الامريكية للقيام بعمليات اكبر بحال السكوت عن ما حصل".

ولفت الى أن "مجلس النواب سبق وأن قرر إخراج جميع القوات الاجنبية من العراق، بالتالي فان قرار حلف الناتو بزيادة عديد قواته في العراق هو اجراء مخالف لإرادة الشعب العراقي وقرار البرلمان ولا يحق لهم بزيادة العدد مهما كانت الظروف، على اعتبار أننا طوال فترة تواجد تلك القوات على أراضينا لم نجن منها اي نفع، بالتالي فان قرار مجلس النواب هو قرار الشعب ولن نتراجع عنه".

وكشف الزيادي عن "دعوات برلمانية بغية إصدار قرارات جديدة تمنع زيادة القوات الاجنبية في العراق تحت اي مسمى ويجب ان تكون الاراضي العراقية خالية من اي قوات اجنبية".

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، امس الخميس، أن حلف شمال الأطلسي قرر توسيع مهماته في العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية الأضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص.