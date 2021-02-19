انت الان تتابع خبر بالفيديو: الحظر الشامل يهدد الفقراء والكسبة... والمواطنون متخوفون من التمديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ربما سيدفع هاجس الخوف الفقراء نحو محاولات كسر حظر التجوال اذا ما تم تمديده لفترة اطول، بسبب اتساع فجوة الازمة المالية بمجتمع ذو اغلبية فقيرة.

وبمثل هذا التوقيت من العام المنصرم كانت هنالك اجراءات مشابهة لتلك التي تجري اليوم لكنها لم تحد من عدد الاصابات، بحسب مواطنين.

