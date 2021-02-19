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صالح يدعو إلى تصحيح المسارات السياسية

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بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، إلى تصحيح المسارات السياسية تلبية لإرادة وطموحات العراقيين.

وقال صالح معزياً بالذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه، إن "الحاجة تتزايد اليوم لتوحيد الجهود واستنهاض همم العراقيين لتعزيز أمن وسيادة البلاد وحماية استقرار وسلام المواطنين".

 

ودعا الى "العمل على تصحيح المسارات السياسية تلبية لإرادة وطموحات العراقيين في حياة حرة كريمة، ترتكزُ إلى دولة مؤسسات تُرسي قيم التسامح والتكاتف بين جميع أطياف الشعب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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