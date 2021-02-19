صالح يدعو إلى تصحيح المسارات السياسية

ودعا الى "العمل على تصحيح المسارات السياسية تلبية لإرادة وطموحات العراقيين في حياة حرة كريمة، ترتكزُ إلى دولة مؤسسات تُرسي قيم التسامح والتكاتف بين جميع أطياف الشعب".

محمد يوسف

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