انت الان تتابع خبر بالفيديو: فيسبوك تعلن عن شراء واتس آب... أبرز ما حدث في هذا اليوم والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - 1451 - تتويج محمد الفاتح سلطاناً للدولة العثمانية للمرة الثانية.

1915 - بدأ معركة جاليبولي أثناء الحرب العالمية الأولى.

1937 - استخدام علم هولندا لأول مرة بشكل رسمي.

1959 - الإعلان عن قيام جمهورية قبرص.

1999- اغتيال السيد محمد محمد صادق الصدر من قبل رجال مسلحين تابعين لحزب البعث.

2008 - فيدل كاسترو يعلن إستقالته من رئاسة كوبا بعد خمسه عقود من حكمها.

2014 - فيسبوك تعلن عن شراء واتس آب مقابل 19 مليار دولار.