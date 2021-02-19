الكاظمي يؤكد ضرورة تكوين 'رؤية مستقبلية' في المشاريع الاستراتيجية

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، ضرورة تكوين "رؤية مستقبلية" كاملة للحلول طويلة الأمد في المشاريع الاستراتيجية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء ترأس إجتماعًا خُصص لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد"، مشيراً الى أنه "جرى تقديم عرض شامل لمسار الطريق الدائري وتصميمه".

وأضاف البيان أن الكاظمي "اطلع بالتفصيل على الأهمية التنموية لإنشاء هذا الطريق وما سيقدّمه من خدمات للمواطنين عبر تجنيب شوارع العاصمة مرور الشاحنات، وامتصاصه الزخم المروري، فضلًا عن تطوير المدن والنواحي المحيطة والقريبة".