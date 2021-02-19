الأطلسي يرفع عديد قوات التدريب في العراق إلى أربعة آلاف عسكري

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بروكسل: أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن وزراء دفاع الدول المنضوية في التحالف قرروا الخميس رفع عديد قوات المهمات التدريبية المكلّفة مساعدة القوات العراقية في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، إلى أربعة آلاف عسكري.

وقال الأمين العام في مؤتمر صحافي "اليوم، قرّرنا رفع عديد قوات حلف شمال الأطلسي لمهمات التدريب في العراق لدعم القوات العراقية في تصديها للإرهاب وضمان عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية. سيرتفع عديد مهمتنا تدريجيا من 500 إلى أربعة آلاف شخص".