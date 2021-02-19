اردوغان يقاضي أبرز معارض له

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اسطنبول: قدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس شكوى ضد المعارض الرئيسي له الذي اتهمه بالمسؤولية عن مقتل 13 رهينة تركياً على أيدي المتمردين الأكراد خلال عملية انقاذ فشلت في شمال العراق.

واردوغان الذي اعتبر انه تعرض لاساءة معنوية، يطالب بتعويض بقيمة نصف مليون ليرة تركية (60 ألف يورو) من رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديموقراطي) كمال كيليتشدار اوغلو كما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وكانت تركيا أعلنت الأحد أن 13 من رعاياها "أعدموا" على أيدي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بعدما عثر جنود أتراك كانوا يحاولون إنقاذهم، على جثثهم في كهف.

وتسبب هذا النبأ بزلزال في تركيا حيث اتهمت عدة أحزاب معارضة اردوغان وحكومته بتعريض حياة رهائن للخطر عبر محاولة تحريرهم بالقوة بدلا من التفاوض.

وقال كيليتشدار أوغلو الثلاثاء "أنت تطلق عملية لانقاذ الرهائن، لكن الرهائن يموتون (...) في الأحوال الطبيعية يجب أن يتحمل شخص ما مسؤولياته ويستقيل".

وأضاف "المسؤول عن مقتل شهدائنا ال13 هو رجب طيب اردوغان".

وهذه التصريحات لم ترق للرئيس التركي الذي وصف الاربعاء كيليتشدار اوغلو بأنه "وقح".

وأعلن حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية من قبل انقرة وحلفائها الغربيين، أن الرهائن ال13 قتلوا في ضربات تركية، وهي رواية رفضتها الحكومة.

من جهته، انتقد حزب الشعوب الديموقراطي (مؤيد للاكراد) ثاني قوة معارضة في البرلمان، ايضا اردوغان بسبب هذه العملية التي انتهت بمقتل رهائن، مؤكدا أنه كان يجب اجراء مفاوضات.

ومنذ الأحد كثفت السلطات التركية الضغط على حزب الشعوب الديموقراطي الذي يعتبره اردوغان "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني وسجن عشرات من نوابه.

وهذا الأسبوع تم اعتقال أكثر من 700 شخص، بينهم مسؤولون من حزب الشعوب، بشبه إقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني.

وأثار مقتل الرهائن ال13 توترا أيضا بين تركيا والولايات المتحدة، حيث أخذت انقرة على واشنطن دعمها مجموعة كردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني في سوريا.

وتنفذ تركيا باستمرار غارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية شمال العراق حيث يقيم معسكرات تدريب ولديه مخابئ أسلحة.

وتقوم قوات خاصة أحيانا بعمليات توغل محدودة في مناطق ينتشر فيها حزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ 1984 حركة تمرد على الأراضي التركية أوقعت أكثر من 40 ألف قتيل.