واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن تدين "بأشد العبارات" هجوم كردستان

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





لندن: دانت واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن الأربعاء "بأشد العبارات" إطلاق صواريخ على قاعدة جوّية تؤوي قوات أميركية في أربيل في كردستان العراق، محذرةً من أنها "لن تتسامح" مع هجمات ضد التحالف.

وقال بيان مشترك "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ندين بأشدّ العبارات الهجوم الصاروخي الذي وقع في 15 شباط/فبراير في إقليم كردستان العراق"، مؤكدا دعم التحقيق العراقي الهادف إلى "محاسبة" منفذي الهجوم.